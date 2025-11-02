L'Inter aggancia il treno di testa: ma la strada per lo Scudetto è ancora lunga

Vincere aiuta inevitabilmente a vincere. Ma non sempre mettere le mani sui tre punti si traduce in prestazioni convincenti e l'Inter ne sa qualcosa.
Il successo contro il Verona, arrivato in extremis e con un autogoal, non certifica sicuramente lo stato di forma brillante dei nerazzurri. Ma la consolazione per la squadra di Chivu arriva guardando i punti.
Sono 21 in 10 partite, a una sola distanza dal Napoli in vetta alla classifica e la consapevolezza di potersi gustare Milan-Roma sapendo di poter recuperare punti ad almeno una delle due rivali per i posti più ambiti.