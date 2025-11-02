L'Inter aggancia il treno di testa: ma la strada per lo Scudetto è ancora lunga

Una squadra che ambisce al vertice non può prescindere dai goal dei propri attaccanti. E in questo momento l'Inter si trova nuovamente alle prese con la sterilità offensiva di Lautaro Martinez, che come lo scorso anno in autunno sembra patire il momento.

L'argentino è rimasto ancora a secco in campionato e senza l'apporto di Thuram anche Bonny, malgrado il goal contro la Roma, è apparso in calo prestazionale.