L’Inghilterra si gioca l’accesso alle semifinali di Euro 2024: Southgate rischia di essere il vero anello debole

Il commissario tecnico dell’Inghilterra ha rinunciato al rinnovo per aiutare la squadra, ma ora l’incertezza gioca contro di lui.

Gli allenatori di grande livello di solito non sono noti per il loro altruismo, ma c’è chi come Gareth Southgate va in controtendenza. Nel corso della sua lunga avventura sulla panchina dell’Inghilterra, spesso è stato più che felice di vestire i panni del sacco da boxe, attirando tutte le critiche su se stesso.

Dopo ogni risultato non positivo si è visto addossare tutte le colpe e questo nonostante sia il miglior commissario tecnico dei Tre Leoni nei grandi tornei dai tempi di Sir Alf Ramsey.

Non si è limitato a catalizzare tutte le critiche per il bene della sua squadra, ma ha anche fatto delle grosse rinunce dal punto di vista economico. Ha infatti preferito non rinnovare il suo contratto fino al 2026, il che vuol dire che non riceverà alcun compenso nei prossimi anni nel caso in cui la Federazione decidesse di esonerarlo dopo Euro 2024.

Quasi tutti gli allenatori che hanno preso parte a questo Campionato Europeo hanno già un contratto fino ai prossimi Mondiali, Southgate no e la cosa sta diventando un problema.