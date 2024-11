L'infortunio di Morata fa litigare Fonseca e De La Fuente: "Non so come possa dire queste cose"

Il tecnico rossonero non ha gradito la volontà del ct della Spagna di convocare Morata: "Per 10 giorni non può fare nulla, non è una opzione".

Il caso Alvaro Morata ha creato tensione tra Milan e la nazionale spagnola: mentre i rossoneri seguono il protocollo di recupero, il ct Luis De La Fuente sembra voler rischiare l’impiego dell'attaccante nei prossimi impegni di Nations League. Il medico del Milan, il dottor Mazzoni, ha prescritto uno stop di 7-10 giorni per evitare pericolose ricadute: ora la decisione è nelle mani della Federazione spagnola, ma Paulo Fonseca si aspetta che venga rispettato il protocollo. Il tecnico rossonero, in occasione della conferenza stampa pre-partita in vista di Cagliari, ha commentato la convocazione da parte della Spagna del suo numero 7: "Quello che so io è che per 10 giorni non può fare nulla, penso sia obbligatorio". L'articolo prosegue qui sotto