L'infortunio di Bremer sposta gli equilibri del campionato? Cosa cambia nella corsa Scudetto

La perdita del difensore rischia di avere pesanti ripercussioni sul campionato della Juventus, il brasiliano era uno dei pochi insostituibili.

Al quinto minuto di Lipsia-Juventus i tifosi bianconeri, allo stadio o davanti alla tv, hanno trattenuto il respiro. Gleison Bremer resta a terra dopo un leggero contrasto con un avversario.

Il muro brasiliano non è solito fare sceneggiate, motivo pe cui la preoccupazione sale col passare dei secondi quando Bremer non si rialza.

Il difensore ci prova, ma deve arrendersi subito. Viene portato fuori a braccia. Le sensazioni sono negative e verranno confermate dagli esami.

La stagione di Bremer è compromessa, forse finita. Di sicuro non lo rivedremo più in campionato e neppure in Champions League.

Ma l'infortunio di Bremer può spostare gli equilibri della Serie A?