L'incredibile situazione in Premier League: le retrocessioni sono quasi tutte decise a 7 giornate dalla fine

Il trionfo del Wolverhampton contro l'Ipswich ha aumentato a 12 il distacco tra quartultima e terzultima. E intanto il Southampton è in Championship.

Da una parte l'incertezza più totale, dall'altra una situazione quasi chiusa con diverse settimane d'anticipo. Se in Serie A, escludendo il Monza ormai destinato alla retrocessione, dal Venezia al Verona tutte sono ancora in ballo, in Premier League il quadro è opposto.

Quando alla conclusione del campionato mancano ancora sette giornate, la situazione nella zona calda della classifica è incredibile: le tre retrocessioni in Championship sono praticamente quasi tutte decise, a meno di inattesi ribaltoni.

Se il Southampton è matematicamente retrocesso dopo il ko col Tottenham, sono destinate a seguirne le orme il Leicester e l'Ipswich Town. Altre due che, in pratica, hanno abbandonato o stanno abbandonando ogni speranza di rimanere in Premier League.