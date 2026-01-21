L'incredibile rigore sbagliato da Pavlidis in Juventus-Benfica: il greco scivola e calcia lontanissimo dalla porta

Se sabato si è vista revocare un rigore a Cagliari, questa sera la Juventus ha dovuto subire un'altra decisione da parte di arbitro e VAR: stavolta un rigore c'è stato, ma è stato concesso al Benfica.

La decisione dell'olandese Guzubuyuk è arrivata dopo un on field review per un fallo di Bremer su Barreiro in area di rigore. E sul pallone si è portato Pavlidis. Che però non ha solo calciato male: ha calciato malissimo.

Un errore, quello del centravanti greco, che ha impedito al Benfica di accorciare le distanze a una decina di minuti dalla fine: la Juventus era infatti già in vantaggio di due reti, segnate da Thuram e da McKennie.