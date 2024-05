L'incredibile Empoli-Roma di Niang: segna il goal salvezza al 93' dopo aver rischiato l'espulsione

L'ex rossonero ha rischiato seriamente il secondo giallo per un evidente fallo su Bove. E pochi secondi dopo ha pescato il jolly salvezza.

M'Baye Niang. Questo nome e questo cognome, a Empoli, se lo ricorderanno per parecchio tempo. Perché è stato lui, al terzo minuto di recupero di una partita apparentemente stregata, a segnare la rete che ha portato i toscani in Paradiso.

Assist di Cancellieri, destro non irresistibile di Niang, errorino di Svilar e palla in porta: così l'Empoli si è portato sul 2-1 finale contro la Roma, che in precedenza aveva pareggiato con Aouar l'iniziale vantaggio azzurro dello stesso Cancellieri. Un goal che ha tenuto in Serie A la squadra di Davide Nicola e spedito in Serie B il Frosinone.

Eppure Niang ha seriamente rischiato di non poterlo neppure calciare, quel pallone decisivo. Anzi: ha seriamente rischiato di non essere neppure in campo nei minuti decisivi per la permanenza dell'Empoli nella massima serie.