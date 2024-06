L’incredibile al termine di Turchia-Portogallo: Gonçalo Ramos ‘falciato’ da un addetto alla sicurezza

Episodio quanto mai curioso accaduto dopo Turchia-Portogallo: l’attaccante lusitano ha rischiato di riportato il più incredibile degli infortuni.

Una vittoria per chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024 con una giornata di anticipo, per assicurarsi il primo posto nel Gruppo F, ma anche per mandare un messaggio alle rivali.

Il Portogallo si impone con un netto 3-0 sulla Turchia e, una volta ancora, dimostra di meritare un posto tra le favorite per la vittoria finale della massima competizione continentale.

Una prova di forza, quella degli uomini di Roberto Martinez che hanno dominato in lungo e largo concedendo pochissimo agli avversari.

Una giornata da incorniciare che però ha avuto in Gonçalo Ramos un protagonista sfortunato: l’attaccante lusitano, pur senza giocare la partita, ha subito un’’entrata’ durissima che poteva avere gravi conseguenze.