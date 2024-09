L'impensabile tentativo dalla Serie C per Ciccio Caputo: "C'è stato un contatto diretto"

L'ex empolese rivela il motivo dell'addio ai toscani, i no a Sassuolo e Frosinone e il tentativo dell'Altamura: "Ma non è una strada percorribile".

L'Empoli è ormai il passato: da qualche giorno Ciccio Caputo non è più un giocatore dei toscani. Una risoluzione consensuale annunciata dal club azzurro con un comunicato negli ultimi giorni di agosto, agli sgoccioli del mercato.

Ma la vera domanda è un'altra: dove giocherà ora il centravanti pugliese, senza squadra e libero di ascoltare qualsivoglia offerta in vista della prossima stagione? Una domanda che non ha ancora una risposta, anche se le offerte per averlo, fino a questo momento, non sono mancate.

Di questo e di altro, compreso il motivo della separazione dall'Empoli, ha parlato Caputo in un'intervista al sito borderline24.com.