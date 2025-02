L'impatto da sogno di Assane Diao a Como e in Serie A: nessun giovane segna quanto lui in Europa

Il talento preso dal Betis è già a quota 5 in A, più un altro goal in Liga: nessuno della sua età ha fatto meglio nei top 5 campionati europei.

Di nuovo Assane Diao. Come la settimana prima, come quella prima ancora. Como e il Como hanno un nuovo beniamino: ha appena 19 anni e, per la prima volta in una carriera ancora freschissima, si è messo a segnare come se non ci fosse un domani.

Suo il diagonale vincente che nella ripresa ha stordito il Napoli, regalando alla squadra di Fabregas un successo preziosissimo in chiave classifica e facendo perdere a quella di Conte partita e vetta. Suo, inevitabilmente, anche il premio di MVP dell'anticipo di mezzogiorno e mezzo del Sinigaglia.

Il colpetto di gennaio passato un po' sotto traccia, così, alla fine è diventato un colpaccio vero e proprio. Con risultati fino a questo momento eccellenti e un impatto, in termini realizzativi e pure di prestazioni, che non tutti si sarebbero attesi da un diciannovenne.