L’ex Under 21 dell’Inghilterra Hamza Choudhury sceglie di giocare per il Bangladesh: l’accoglienza è da sogno

In passato ha collezionato 7 presenze con l’Under 21 inglese, ora Hamza Choudhury ha scelto il Bangladesh ed è stato accolto come una star mondiale.

Essere l’idolo di un intero Paese prima ancora di scendere in campo. Quella di Hamza Choudhury sembra una storia uscita da un film: in questo caso, però, la sceneggiatura è completamente reale.

Il 27enne centrocampista di proprietà del Leicester, ma che in questa stagione sta giocando in prestito allo Sheffield United in Championship, ha deciso di scendere in campo per la nazionale del Bangladesh dopo che in passato ha giocato con l’Under 21 inglese.

Una scelta che ha mandato in visibilio il popolo bangladese che gli ha riservato un’accoglienza da sogno nel momento del suo sbarco nel Paese.