L'ex Drogba scrive al Galatasaray sui social: "Come può mio "papà" Mourinho essere un razzista?"

L'ivoriano, che ha giocato a Istanbul per un anno e mezzo, difende il suo ex allenatore dalle accuse di razzismo: "Dai, su ragazzi".

Galatasaray-Fenerbahçe non ha lasciato traccia dal punto di vista del risultato: 0-0, la classica montagna che ha partorito l'altrettanto classico topolino. Ma per tutto quel che è accaduto sì, è stato davvero un tipico derby turco.

Il protagonista, come spesso è accaduto in questi casi, è stato José Mourinho. Altre polemiche, non le prime da quando ha messo piede in Super Lig, e una serie di accuse e controaccuse che stanno andando avanti da giorni. Una più pesante delle altre, avanzata dal Galatasaray: razzismo.

Troppo anche per Didier Drogba. Che sì, ha giocato nel Galatasaray e nella Istanbul giallorossa è ancora amatissimo. Ma che ha deciso di utilizzare i social per accorrere in difesa del proprio ex allenatore.