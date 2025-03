L'ex arbitro Daniele Orsato: "Ho visto violenze di tutti i tipi, dopo una partita mi è stata assegnata una scorta"

L'ex direttore di gara sulle aggressioni agli arbitri: "Ogni settimana ascoltavo racconti, mi sentivo impotente. E io sono stato sotto scorta".

Calcio e violenza: un binomio che ancora non si è riuscito a sciogliere. Ed è una questione che riguarda non soltanto le risse tra tifosi, o tra calciatori, ma anche le aggressioni che spesso vedono gli arbitri come vittime.

Di questo ha parlato Daniele Orsato in un'intervista al Corriere del Veneto: ex arbitro internazionale, ritiratosi alla fine della scorsa stagione, da gennaio ricopre il ruolo di Commissario dello sviluppo e del talento arbitrale, una figura istituita proprio quest'anno.

"Ho visto violenze di tutti i tipi", ha detto Orsato, riferendosi alle esperienze vissute da alcuni colleghi. E poi: "Dopo una partita mi hanno assegnato una scorta". Due virgolettati simbolici di un problema non ancora estirpato.