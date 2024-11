L’esultanza speciale di Moise Kean: la dedica a Ikoné dopo la scomparsa del padre

La Fiorentina ha dedicato la vittoria contro il Verona a Jonathan Ikoné: esultanza con dedica per il compagno di Moise Kean.

Serviva una vittoria alla Fiorentina per prolungare la sua striscia positiva in campionato e per restare aggrappata alle zone altissime della classifica e la vittoria è arrivata all’Artemio Franchi contro il Verona.

La compagine gigliata si è imposta per 3-1 grazie ad una tripletta di Moise Kean che, proprio nell’esultare per il suo secondo goal, ha fatto una splendida dedica ad un compagno di squadra che purtroppo non è potuto scendere in campo: Jonathan Ikoné.

L’attaccante francese infatti, nei giorni scorsi è stato colpito da un gravissimo lutto.