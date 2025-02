L'espulsione di Nzola in Nantes-Lens: lancia il pallone verso l'arbitro, cartellino rosso diretto

L'ex attaccante di Spezia e Fiorentina entra in campo nel secondo tempo e si fa cacciare un quarto d'ora più tardi per un episodio di nervosismo.

Per M'Bala Nzola sono tempi piuttosto duri. Lo sono anche per il Lens, che perdendo in casa del Nantes ha rimediato la terza sconfitta consecutiva in Ligue 1. Ma per il suo centravanti ancora di più.

L'ex attaccante della Fiorentina ha vissuto un pomeriggio ancora più duro rispetto a quello della sua ex squadra, battuta a Verona poco prima. E il motivo ha a che fare con un episodio di nervosismo che ha portato a un cartellino rosso sacrosanto e inevitabile.

Nzola, semplicemente, ha lanciato un pallone addosso all'arbitro della partita. Il quale non ha potuto fare altro che estrarre il rosso diretto, allontanando dal campo un giocatore che, peraltro, vi era entrato da poco.