L’esordio perfetto di Josep Martinez con l’Inter in Serie A: parata decisiva con vista sul futuro

Acquistato la scorsa estate per crescere alle spalle di Sommer, lo spagnolo si è fatto trovare pronto: parata decisiva contro la sua ex squadra.

Tre punti preziosissimi nel segno dei Martinez. Josep para, Lautaro segna, l’Inter sorride. Tutto nel giro di pochi minuti. Sliding doors nerazzurra.

Contro il Genoa la gara si è rivelata più insidiosa di quanto potesse far pensare la classifica, ma alla fine l’Inter centra l’obiettivo: tre punti per presentarsi al meglio alla scontro scudetto contro il Napoli in programma la prossima giornata.

Quando tra i pali, causa infortunio di Sommer, ci sarà ancora una volta Josep Martinez, portiere acquistato la scorsa estate dal Genoa e che contro la sua ex squadra ha fatto il suo esordio in campionato. Esordio da applausi.