AC Milan vs Roma

Esordio nella ripresa contro i giallorossi per i due nuovi arrivati in rossonero durante la sessione invernale di calciomercato.

Esordio immediato. Per Joao Felix e Santiago Gimenez arriva nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia contro la Roma il battesimo con il Milan.

I due nuovi arrivati durante la sessione invernale di calciomercato entrano in campo sul risultato di 2-1 per i rossoneri e lasciano subito il segno in maniera positiva sui destini della squadra di Conceicao.

Ecco com'è andato il battesimo a San Siro per l'esterno portoghese e la punta messicana.