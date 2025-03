L'esordio del figlio di Buffon in Serie B è arrivato: come è andata la partita del giocatore del Pisa contro lo Spezia

Spezia vs Pisa

Louis Thomas Buffon ha giocato i minuti finali della partita persa per 3-2 dalla squadra di Inzaghi al Picco: pochissimi i palloni toccati.

Il tempo che passa inesorabilmente ci dice che Gigi Buffon non gioca più da qualche tempo, che dal trionfo mondiale dell'Italia è passato quasi un ventennio e che il figlio del portiere azzurro in quella spedizione tedesca, Louis Thomas, oggi è a sua volta un giocatore.

Un giocatore vero, peraltro. Del Pisa, in Serie B. Con un debutto ufficiale nei professionisti che finalmente, un mese dopo la prima convocazione, è arrivato nel pomeriggio.

Pippo Inzaghi, che del padre è stato compagno di squadra al Parma e poi proprio nella Nazionale campione del mondo in Germania, ha inserito Louis Thomas Buffon nei minuti finali della partita contro lo Spezia. Gara che per il Pisa non è andata bene, almeno dal punto di vista del punteggio.