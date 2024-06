L’Equipe - Il PSG piomba su Huijsen della Juventus: la valutazione del cartellino

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il PSG ha messo nel suo mirino Dean Huijsen: il possibile costo dell’operazione.

Quello che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione, sarà un PSG molto rinnovato.

Come è noto, l’obiettivo principale sarà quello di individuare sul mercato un campione chiamato ad andare a prendere il posto di Kylian Mbappé in rosa, ma in generale si cercherà di lavorare su tutti i reparti.

In particolare, la difesa potrebbe essere quello che andrà maggiormente modificato ed è anche per questo motivo che nel mirino del club transalpino è finito anche Dean Huijsen.