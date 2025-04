L'Equipe - De Zerbi punisce i giocatori del Marsiglia dopo il ko col Reims: "Non vedrete le vostre famiglie"

Reims vs Marsiglia

Il tecnico bresciano ha annullato i due giorni liberi dopo il ko di sabato contro il Reims: lunedì i giocatori sono tornati a casa solo alle 20.

Adesso sì, la situazione al Marsiglia è davvero precipitata. La sconfitta contro il Reims di sabato ha lasciato pesantemente il segno sulla rosa e pure sull'umore di Roberto De Zerbi, divenuto ormai nerissimo.

Il tecnico bresciano ha perso la pazienza contro i propri giocatori. Tanto da arrivare, come riporta L'Equipe, a misure quasi estreme per cercare di raddrizzare una situazione diventata estremamente pericolante.

"Non vedrete le vostre famiglie": questo è il senso del discorso che un furioso De Zerbi ha rivolto ai giocatori dell'OM, come riportato dal quotidiano francese. Il sintomo di come l'aria sia diventata ormai pesantissima.