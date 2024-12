L'atteggiamento di Walker è la fotografia del Manchester City: Lacroix del Crystal Palace ringrazia e segna

La squadra di Guardiola torna a traballare e pareggia per 2-2 contro il Palace: il secondo goal dei londinesi rappresenta fedelmente un momento nero.

Il Manchester City c'è ricascato: dopo l'illusoria vittoria infrasettimanale contro il Nottingham Forest è ripiombato nel vortice dei risultati negativi o non entusiasmanti, pareggiando per 2-2 in casa del Crystal Palace e dovendo per due volte riprendere in mano la partita dopo un doppio svantaggio.

I londinesi sono passati in vantaggio dopo pochi minuti dall'inizio con Munoz, si sono fatti riprendere alla mezz'ora da Haaland e nel secondo tempo hanno nuovamente sognato in grande grazie a Lacroix. Alla fine è servito un guizzo di Rico Lewis, poi espulso nel finale, per firmare il definitivo pareggio.

È un pari, quello del Selhurst Park, che certifica quel che ormai si era capito da tempo: il Manchester City, per la prima volta dopo tempo immemore, è praticamente fuori dalla lotta per il titolo di Premier League già a dicembre.