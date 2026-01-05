L'attacco durissimo di Capello: "Gli arbitri sono una mafia"

Fabio Capello ha rilasciato una lunga intervista a MARCA e tra i vari temi affrontati fa rumore quello sugli arbitri, tema sempre centrale e che continua a far discutere, forse sempre di più da quando c'è stata l'introduzione del VAR.
E proprio sul VAR l'ex allenatore di Roma, Milan e Juventus ha avuto da ridire in particolare, accusando gli arbitri di non voler farsi aiutare da chi il calcio lo conosce bene come gli ex giocatori.
Capello nell'intervista al quotidiano spagnolo ha definito gli arbitri come una "mafia", proprio per questo aspetto. Di seguite le sue dichiarazioni.