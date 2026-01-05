L'attacco durissimo di Capello: "Gli arbitri sono una mafia"

"Mettete qualcuno che possa dire all'arbitro: "Beh, non credo che sia rigore, o forse sì'" ha detto l'ex allenatore che poi ha anche fatto un esempio per far capire come chi ha giocato vede in maniera diversa le cose: "Con la UEFA, abbiamo analizzato 20 situazioni in cui sono stati assegnati rigori; sono state esaminate da ex giocatori e allenatori, e 6 di queste erano rigori e 14 no".