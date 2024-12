L'Atalanta scrive un nuovo capitolo: decima vittoria di fila in Serie A, è la prima volta nella propria storia

Cagliari vs Atalanta

La squadra di Gasperini batte anche il Cagliari, rimane in vetta almeno per un'altra giornata e sfonda la doppia cifra di successi di fila.

Inarrestabile. Senza freni. L'Atalanta continua a volare, continua a vincere, continua a stupire. E continua a scrivere nuovi capitoli della propria storia, mai così gloriosa come sotto l'egida di Gian Piero Gasperini.

La Dea ha vinto anche a Cagliari. Venendo salvata più volte da Carnesecchi, il vero man of the match dell'anticipo della Unipol Domus, e infine lanciata da un guizzo volante di Nicolò Zaniolo, entrato in campo appena un paio di minuti prima.

Se è vero che nel mezzo c'è stata la sconfitta contro il Real Madrid in Champions League, in Serie A la doppia cifra è stata sfondata: l'Atalanta ha vinto la sua decima partita consecutiva.