L’Atalanta ritrova Scamacca: è tra i convocati per la sfida con il Torino

Gianluca Scamacca torna ad essere abile ed arruolabile: messo alle spalle il grave infortunio che lo bloccava ai box da inizio agosto.

A sei mesi dal grave infortunio che lo ha costretto a saltare tutta la prima parte di stagione, Gianluca Scamacca torna a vedere la luce in fondo al tunnel.

Il nome dell’attaccante dell’Atalanta, figura infatti nell’elenco dei giocatori convocati da Gian Piero Gasperini per la sfida con il Torino valida per il 23esimo turno in campionato in programma sabato.

Un rientro importante per la Dea che è attesa da un finale di stagione molto intenso e che può dunque tornare a contare su uno dei suoi uomini di punta.