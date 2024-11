L'Atalanta ritrova Scalvini: il difensore è tornato in campo 166 giorni dopo l'infortunio

166 giorni dopo l’infortunio al crociato con la Fiorentina, il difensore ha disputato l’allenamento congiunto: pronto il rientro in gruppo.

L'Atalanta e Gian Piero Gasperini possono sorridere: Giorgio Scalvini ha riassaporato il campo dopo un'assenza di ben 166 giorni.

Dopo l’infortunio al crociato subito contro la Fiorentina, che lo ha costretto a un lungo periodo di riabilitazione, il difensore classe 2003 è tornato ad allenarsi con i compagni al centro sportivo Bortolotti, in un allenamento congiunto aperto al pubblico, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport.

Per Scalvini si avvicina sempre più il rientro in gruppo a pieno regime agli ordini di Gasp, dopo aver lavorato già in parte con il resto dei compagni, e il ritorno in campo.