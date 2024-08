L'Atalanta non si ferma a Retegui: in chiusura l'operazione Marc Pubill dall'Almeria

Il club nerazzurro vuole un colpo anche sulla fascia destra: affare in dirittura d'arrivo per il classe 2003, già nel mirino di Roma e Bologna.

L’infortunio di Gianluca Scamacca ha cambiato i piani dell’Atalanta sul mercato. Il club orobico si è mosso immediatamente e ha individuato il sostituto dell’attaccante della Nazionale.

Il profilo scelto è quello di Mateo Retegui, centravanti del Genoa: accordo raggiunto oggi e visite mediche fissate per la giornata di domani.

Il calciatore dell’Italia non è l’unico profilo su cui sta lavorando il direttore sportivo D’Amico.

Il club orobico è vicino anche alla chiusura dell'operazione che porterà in Italia Marc Pubill, terzino destro classe 2003 dell’Almeria e impegnato alle Olimpiadi con la Spagna Under 23.

Nelle ultime ore, il club nerazzurro ha presentato un'offerta per il calciatore della nazionale: manca l'ultimo ok da parte degli spagnoli e poi sarà organizzato il viaggio per le visite mediche.