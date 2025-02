L'Atalanta ha perso il fattore Gewiss Stadium: nel 2025 ha collezionato solo delusioni in Serie A Serie A Atalanta Atalanta vs Cagliari Cagliari

Dopo 6 vittorie di fila, la squadra di Gasperini si è inceppata in casa. Dove martedì, col Club Brugge, non potrà sbagliare per andare agli ottavi.