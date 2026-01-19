Pubblicità
Alessandro De Felice

L'Atalanta di Palladino ritrova Lookman dopo la Coppa d'Africa: la decisione di Palladino sulla convocazione contro l'Athletic in Champions League

Rientrato oggi dopo il terzo posto in Coppa d’Africa, l'attaccante nigeriano torna a disposizione di Palladino alla vigilia della sfida di Champions contro l’Athletic.

Ademola Lookman è rientrato oggi a Bergamo dopo aver disputato la finale per il terzo posto della Coppa d’Africa, vinta dalla sua Nigeria contro l’Egitto

Una buona notizia per l’allenatore degli orobici Raffaele Palladino, che dopo un mese di assenza ritrova il suo attaccante proprio alla vigilia di un match cruciale per il percorso europeo dell’Atalanta. 

L’attaccante nigeriano torna in gruppo oggi e lavorerà con la squadra domani martedì 20 gennaio a Zingonia, nell’allenamento di rifinitura in preparazione della sfida casalinga di Champions League contro l’Athletic Club in programma mercoledì 21 gennaio.

  • LOOKMAN TORNA DOPO LA COPPA D’AFRICA

    Lookman è rientrato a Bergamo poche ore dopo aver conquistato con la Nigeria il terzo posto nella Coppa d’Africa, battendo l’Egitto nella finale per il 3°-4° posto. 

    L’attaccante ha chiusa la sua esperienza con un successo, prima di mettersi nuovamente a disposizione dell’Atalanta, pronto a essere valutato dallo staff tecnico di Raffaele Palladino.

  • RIENTRO IN GRUPPO

    Secondo Sky Sport, Lookman si allenerà con i compagni domani pomeriggio, in occasione della seduta di rifinitura nel Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, prevista per le 16. 

    Mercoledì mattina è in programma un’ulteriore sessione prima di pranzo, utile a definire in modo definitivo le condizioni dell’attaccante. 

    Palladino potrà finalmente riabbracciare un elemento fondamentale in una fase decisiva della stagione, soprattutto in vista della penultima gara della prima fase di Champions.

  • LOOKMAN CONVOCATO IN CHAMPIONS?

    La convocazione per la sfida di mercoledì contro l’Athletic Bilbao dipenderà dal rientro completo del giocatore in gruppo e dalla valutazione delle sue condizioni fisico-atletiche. 

    Lookman dovrebbe far parte dell’elenco e partire inizialmente dalla panchina, con un suo impiego a gara in corso. 

    Toccherà a Palladino decidere come e quando mandare in campo nigeriano, tornato pronto a riprendersi un ruolo centrale nell’Atalanta dopo l’esperienza in nazionale.

