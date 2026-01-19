L'Atalanta di Palladino ritrova Lookman dopo la Coppa d'Africa: la decisione di Palladino sulla convocazione contro l'Athletic in Champions League

Ademola Lookman è rientrato oggi a Bergamo dopo aver disputato la finale per il terzo posto della Coppa d’Africa, vinta dalla sua Nigeria contro l’Egitto.
Una buona notizia per l’allenatore degli orobici Raffaele Palladino, che dopo un mese di assenza ritrova il suo attaccante proprio alla vigilia di un match cruciale per il percorso europeo dell’Atalanta.
L’attaccante nigeriano torna in gruppo oggi e lavorerà con la squadra domani martedì 20 gennaio a Zingonia, nell’allenamento di rifinitura in preparazione della sfida casalinga di Champions League contro l’Athletic Club in programma mercoledì 21 gennaio.