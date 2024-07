La Dea ha messo nel mirino l'austriaco, reduce dagli Europei, un anno dopo il caso del mancato passaggio al Napoli. Con tanto di video provocatore.

Chi si rivede. Kevin Danso accostato all'Italia e alla Serie A non è una novità. Un anno dopo il tentativo del Napoli, a farsi ora avanti per il difensore centrale del Lens, 26 anni a settembre, è stata l'Atalanta.

Il club bergamasco ha inserito anche Danso in un elenco di potenziali sostituti di Berat Djimsiti: l'albanese, ormai quasi una bandiera della Dea, potrebbe infatti lasciare il nostro campionato per approdare in Qatar e indossare la maglia dell'Al Rayyan, club fortemente interessato.

Danso non è l'unico possibile erede di Djimsiti: si sta parlando ad esempio anche di Leonardo Balerdi, del Marsiglia, avversario dell'Atalanta nella doppia semifinale di Europa League. Ma intanto il nome dell'austriaco è tornato di moda dopo 12 mesi.