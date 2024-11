L'assurdo caso di Luke Shaw: titolare nella finale degli Europei, ma col Manchester United non gioca da febbraio

Il terzino, perseguitato dagli infortuni, è sceso in campo dal 1' una sola volta in 9 mesi: contro la Spagna. Ora è finalmente tornato in gruppo.

Il tunnel apparentemente senza fine di Luke Shaw sta finalmente giungendo all'imbocco finale, o almeno così pare. Perché è di questo che si parla: di un giocatore che nell'ultimo anno non ha quasi mai giocato. Letteralmente.

Il caso dell'ex terzino del Southampton è ai limiti dell'assurdo: da febbraio non è mai sceso in campo con il Manchester United in partite ufficiali. Neppure una volta. Eppure è stato convocato per gli Europei e ha pure giocato tre partite con la maglia dell'Inghilterra, tra cui la finalissima contro la Spagna.

Colpa di un infortunio che, in pratica, gli ha consentito di fare il proprio lavoro solo per pochi mesi. Giusto in campo per accarezzare il sogno di diventare campione d'Europa e, proprio com'era accaduto tre anni prima, vederselo scivolare via dalle dita.