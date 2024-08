L'assurda estate del Monza: da Keylor Navas a Rui Patricio, il portiere è volante

I brianzoli si sono resi protagonisti di settimane caotiche, tra accordi in serie raggiunti e poi sfumati. Il prescelto dovrebbe essere il portoghese.

Il 1° agosto 2024, a meno di un mese dalla conclusione della finestra estiva di mercato, il Monza non ha ufficialmente un portiere titolare definito. E di conseguenza un erede che possa raccogliere i guanti da Michele Di Gregorio, punto di riferimento dell'ultimo biennio in A.

Di Gregorio se n'è andato alla Juventus già a giugno, ma il suo trasferimento è stato ufficializzato dai due club all'inizio di luglio. Un mese fa circa. Da allora il Monza non è ancora riuscito a completare un'operazione in entrata che potesse riassegnare la maglia numero 1 (anche se in Brianza il neo bianconero aveva il 16).

Fosse solo questo. La realtà racconta di un caos che sta durando ormai da settimane. Una porta girevole che non ha ancora trovato un padrone. E dire che i profili accostati ai pali del Monza non sono mancati.