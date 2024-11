L'Arsenal si presenta all'Inter nelle condizioni peggiori: in Premier League non vince più, vetta lontana

La squadra di Arteta ha perso anche col Newcastle: nelle ultime partite ha racimolato un punto. E ora rischia di veder scappare City e Liverpool.

11 minuti. Tanto è bastato al Newcastle per conquistare tre punti al St. James' Park nell'anticipo delle 13.30. E tanto è bastato all'Arsenal per collezionare l'ennesimo passo falso di un periodo recente terribile.

La squadra di Mikel Arteta non riesce più a vincere. Perlomeno in Premier League, se è vero che a metà settimana è arrivato il contentino del 2-0 esterno al Preston North End, che l'ha proiettata al turno successivo della Carabao Cup.

Un pessimo modo di avvicinarsi a una delle sfide più importanti di questo inizio di stagione: quella che vedrà i Gunners affrontare l'Inter, mercoledì sera a San Siro, per la terza giornata del girone di Champions League.