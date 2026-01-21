L’Arsenal porta allo scoperto le fragilità dell’Inter: cosa manca ai nerazzurri per il salto di qualità in Champions

Ad analizzare il ko contro l’Arsenal arrivano le parole dell’allenatore nerazzurro Chivu ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Loro sono stati più forti per intensità, per tecnica, per velocità, per occupazione del campo, per idee nell’andare ad attaccare le linee. Noi abbiamo provato a restare in gara, abbiamo fatto una buona prestazione nel primo tempo e sull’1-1 potevamo segnare ancora”.

L’allenatore nerazzurro riconosce la superiorità dell’Arsenal: “La qualità tecnica e la tecnica in velocità che hanno mi ha fatto più impressione rispetto ad altre squadre che abbiamo affrontato finora. La Premier è un campionato top e noi in Italia noi siamo ancora abituati a fare un determinato tipo di partita. Mi porto a casa il coraggio dimostrato dai miei e la nostra crescita dal punto di vista dell’atteggiamento e della mentalità”, ha concluso.