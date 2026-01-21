Pubblicità
Lautaro Martinez Inter Arsenal 20 gennaio 2026Getty Images
Nino Caracciolo

L’Arsenal porta allo scoperto le fragilità dell’Inter: cosa manca ai nerazzurri per il salto di qualità in Champions

Il terzo ko di fila in Europa evidenzia le difficoltà della squadra di Chivu contro le squadre di primissima fascia: nel match contro l’Arsenal sono emerse alcune delle fragilità dell’Inter.

Novanta minuti che mettono a nudo tutte le fragilità nerazzurre. Quello contro l’Arsenal è un ko che pesa, non solo nell’economia di una classifica che per la prima volta vede l’Inter fuori dalle prime otto a una giornata dalla fine della League Phase di Champions.

Il pesante ko contro i Gunners a San Siro ha evidenziato alcune delle difficoltà “storiche” dei nerazzurri, con gli inglesi che ne hanno approfittato al meglio vincendo con merito.

Ma cosa non ha funzionato in casa nerazzurra? Cosa serve davvero all’Inter per fare il salto di qualità in Europa?

  • SOMMER NON DÀ GARAZIE

    La prestazione dell’Inter è da analizzare complessivamente, ma ovviamente ci sono dei buchi neri che balzano subito all’occhio. Il primo riguarda il portiere: Sommer non offre più le garanzie di un tempo e il peso dell’età inizia a farsi sentire. Lo svizzero non è impeccabile nelle uscite sui corner e poco reattivo in occasione della conclusione di Gyokeres in occasione del 3-1. A fine stagione sarà divorzio.

  • “BUCO” A DESTRA

    L’Inter sta soffrendo molto, forse anche più del dovuto, l’assenza dell’infortunato Dumfries. Chi lo sta sostituendo, il brasiliano Luis Henrique, sta faticando tantissimo: l’ex OM contro l’Arsenal è stato troppo timido e impacciato, con l’errore da matita rossa nel non essere salito in tempo sul fuorigioco in occasione della prima rete degli inglesi.

  • LAUTARO ANCORA A SECCO

    A Lautaro Martinez lo spirito guerriero e l’impegno non è certamente mancato, ma contro l’Arsenal non ha scritto il suo nome sul tabellino dei marcatori, come troppe volte è già accaduto in questa stagione e non solo contro le grandi. L’argentino, uscito deluso dal campo al 63’, ha bisogno di una rete contro le big sbloccarsi.

  • L’ANALISI DI CHIVU

    Ad analizzare il ko contro l’Arsenal arrivano le parole dell’allenatore nerazzurro Chivu ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Loro sono stati più forti per intensità, per tecnica, per velocità, per occupazione del campo, per idee nell’andare ad attaccare le linee. Noi abbiamo provato a restare in gara, abbiamo fatto una buona prestazione nel primo tempo e sull’1-1 potevamo segnare ancora”.

    L’allenatore nerazzurro riconosce la superiorità dell’Arsenal: La qualità tecnica e la tecnica in velocità che hanno mi ha fatto più impressione rispetto ad altre squadre che abbiamo affrontato finora. La Premier è un campionato top e noi in Italia noi siamo ancora abituati a fare un determinato tipo di partita. Mi porto a casa il coraggio dimostrato dai miei e la nostra crescita dal punto di vista dell’atteggiamento e della mentalità”, ha concluso.

