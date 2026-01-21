L’Arsenal porta allo scoperto le fragilità dell’Inter: cosa manca ai nerazzurri per il salto di qualità in Champions

Novanta minuti che mettono a nudo tutte le fragilità nerazzurre. Quello contro l’Arsenal è un ko che pesa, non solo nell’economia di una classifica che per la prima volta vede l’Inter fuori dalle prime otto a una giornata dalla fine della League Phase di Champions.
Il pesante ko contro i Gunners a San Siro ha evidenziato alcune delle difficoltà “storiche” dei nerazzurri, con gli inglesi che ne hanno approfittato al meglio vincendo con merito.
Ma cosa non ha funzionato in casa nerazzurra? Cosa serve davvero all’Inter per fare il salto di qualità in Europa?