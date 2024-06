L'Argentina vince all'esordio in Copa America contro il Canada: Lautaro Martinez entra e segna, record per Messi

L'Albiceleste fatica più del previsto nel primo tempo, Lautaro Martinez entra nel finale e chiude la partita su assist di Messi.

Vittoria doveva essere, vittoria è stata per l'Argentina che da campione in carica nella notte italiana ha aperto la Copa America 2024 contro il Canada, battuto per 2-0.

La squadra di Scaloni, in realtà, ha faticato più del previsto e non ha certo incantato sotto il profilo del gioco.

Nella ripresa però l'Argentina ha sbloccato il risultato quasi subito, prima di chiudere definitivamente i conti solo nel finale col subentrato Lautaro Martinez.

Messi, rimasto a secco, ha fornito un assist e stabilito l'ennesimo record della sua carriera irripetibile.