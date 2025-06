Germania vs Francia

Germania battuta dalla Francia nella finalina di Nations League: dopo la partita, l'attenzione si è concentrata sulla prova dell'arbitro.

Nulla da fare per la Germania, sconfitta a Stoccarda nella finale per il 3°/4° posto di Nations League: a prendersi la medaglia di bronzo è stata la Francia.

'Bleus' a segno con Mbappé e Olise, anche se in casa tedesca serpeggia il malcontento per l'operato dell'arbitro slovacco Ivan Kruzliak.

Nel mirino, in particolare, l'annullamento dell'1-1 di Undav: una decisione che non ha per nulla trovato d'accordo Julian Nagelsmann, commissario tedesco della Mannschaft.