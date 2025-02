L'arbitro di PSV-Juventus per fermare le polemiche in Turchia: dirigerà Galatasaray-Fenerbahce

Per provare a placare le furiose polemiche, la Federazione turca ha deciso che ad arbitrare il derby Galatasaray-Fenerbahce sarà lo sloveno Vincic.

Galatasaray-Fenerbahce è da sempre uno dei derby più infuocati dell’intero panorama calcistico mondiale, ma in occasione della prossima sfida di campionato tra le due squadre il clima sarà ancora più rovente.

E non solo per una questione di posizione in classifica. Da settimane ormai le polemiche arbitrali in Turchia tengono banco, fino all’ultimo episodio che ha avuto un eco mondiale: dopo un rigore decisamente generoso concesso al Galatasaray, l'Adana Demirspor ha abbandonato il campo al 33’ del primo tempo per proteste.

Un gesto che ovviamente ha scatenato una miriade di reazioni, compresa quella dell’allenatore del Fenerbahce José Mourinho, tra i principali fautori della polemica mediatica che sta infiammando il campionato turco.

Da qui la clamorosa decisione della Federazione turca: a dirigere Galatasaray-Fenerbahce sarà un arbitro straniero e il prescelto è Slavko Vincic, reduce dalla sfida tra PSV e Juventus di Champions.