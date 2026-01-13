L'annuncio di Deulofeu: "Proverò a tornare in campo prima di giugno, sento la gamba pronta"

Gerard Deulofeu, senza pallone, non riesce a stare.
Il fantasista spagnolo, che a dispetto dello sfortunato calvario fisico in corso da 3 anni ha rinnovato il proprio contratto con l'Udinese fino al 30 giugno del 2026, ai canali ufficiali del club friulano ha annunciato l'intenzione di voler provare un clamoroso ritorno in campo.
Uno scenario che cancellerebbe in un colpo solo le voci relative ad un ipotetico ritiro anticipato, dovuto ai guai accusati al ginocchio che stanno tormentando l'ex Barcellona e Milan.
Ecco cosa ha detto Deulofeu, intervenuto a 'Udinese Tonight', sulle proprie condizioni e sull'eventuale rientro.