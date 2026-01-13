L'annuncio di Deulofeu: "Proverò a tornare in campo prima di giugno, sento la gamba pronta"

"In Spagna si sta bene, Madrid e Barcellona sono due belle città ma sono molto caotiche. Il Friuli, invece, mi fa sentire in pace. Restare qui è sicuramente un’idea, sto bene qua e potrei aiutare l’Udinese anche non da calciatore. Il Friuli mi permette di stare nella natura e di vedere la mia fidanzata e i miei bambini felici. La cosa più importante è che sono dove voglio essere, quando ti senti così non vuoi altro. Ogni giorno mi sveglio e lavoro per tentare un miracolo, ma lo faccio con gioia, perché sono dove voglio essere”.