L'annuncio di Allegri prima di Milan-Sassuolo: "Leao out, tornerà in Supercoppa, Nkunku deve sorridere di più"

Il Milan vuole confermarsi in testa al campionato quando si avvicina la fine del girone di andata e provare a centrare la quarta vittoria consecutiva in Serie A, striscia mai raggiunta fino ad ora.
I rossoneri ospiteranno a San Siro il Sassuolo di Fabio Grosso, match in programma domenica alle 12:30. La squadra neroverde è reduce dal successo contro la Fiorentina che li ha portati all'ottavo posto.
Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza per parlare della gara e del momento della sua squadra.