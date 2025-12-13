L'annuncio di Allegri prima di Milan-Sassuolo: "Leao out, tornerà in Supercoppa, Nkunku deve sorridere di più"

"Chi dice che il Milan è favorito perché non gioca la Champions? Non so se giocano a nascondino, io dico solo che avrei piacere a giocare ogni tre giorni e a giocare la Champions, lavoriamo per questo, poi il vantaggio, lo svantaggio, non lo so. La bellezza è quello di giocare la Champions oltre che il campionato, a me piace quello. Il vantaggio è avere una squadra forte, con giocatori forti, una società forte".







Il Milan bisogna saperselo tenere, perché poi una volta che vai via è difficile tornarci, per tutti è l'opportunità di fare qualcosa di importante e scrivere qualcosa, i ragazzi lo hanno capito".







Letterina? No ma non c'è Babbo Natale, ci dobbiamo allenare, mi dispiace perché non la passerò con la mia famiglia. A parte gli scherzi, non ho scritto niente perché sono contento di chi ho".

