Wojciech Szczesny, transitato per la mixed zone di San Siro al termine di Inter-Barça, ha esternato tutta l'amarezza per l'eliminazione: "Non parlo".

Dal ritiro al possibile sogno Champions, infrantosi nella notte di San Siro. Wojciech Szczesny mastica amaro, con l'uscita di scena del Barcellona a fargli sfumare la possibilità di giocarsi la vittoria del più importante trofeo continentale al tramonto della carriera. E pensare che il portiere polacco aveva appeso i guantoni al chiodo, salvo poi ripensarci e dire sì alla chiamata dei blaugrana. Ora, però, nella testa dell'ex Juve a farla da padrone è la delusione. L'articolo prosegue qui sotto