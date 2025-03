L’amarezza di Spalletti: “Goal subito da calcio piazzato? Lo sanno tutti, non voglio che subentri la psicosi”

Il Commissario tecnico azzurro non nasconde la delusione per l’ennesimo goal subito su calcio piazzato: “Ormai lo sanno tutti, non ne voglio parlare”

Una sconfitta che fa male: a San Siro passa la Germania 2-1, in una gara nella quale gli azzurri erano andati in vantaggio dopo appena nove minuti grazie alla rete di Tonali. Ma nella ripresa la reazione dei tedeschi ha fatto la differenza. Per proseguire il cammino in Nations League servirà adesso ribaltare il punteggio nel match dei quarti di ritorno che si gioca a Dortmund domenica prossima. Impresa difficile ma non impossibile, perché nonostante la sconfitta gli azzurri hanno mostrato anche segnali positivi. Ad analizzare la prestazione dell’Italia è il Commissario tecnico Luciano Spalletti che ha parlato ai microfoni Rai subito dopo il triplice fischio. L'articolo prosegue qui sotto