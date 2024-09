L'allenamento di Chiesa con l'Under 21 del Liverpool ha già conquistato tutti: "Si vede subito perché è qui"

Liverpool vs Nottingham Forest

Non convocato da Spalletti per lavorare col Liverpool, Chiesa si allena con l'Under 21 e ha già conquistato l'ambiente Reds.

Federico Chiesa è pronto a ripartire dopo un'estate trascorsa da separato in casa alla Juventus.

L'esterno non è stato convocato da Luciano Spalletti per gli impegni dell'Italia contro Francia e Israele proprio per ritrovare la migliore condizione.

Chiesa quindi in questi giorni è rimasto a Liverpool, dove si sta allenando con la formazione Under 21 dato che molti compagni sono volati nelle rispettive nazionali.

Ma tanto è bastato per iniziare già a conquistare l'ambiente dei Reds.