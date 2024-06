L'agente di Lautaro Martinez conferma il rinnovo: "Tutto bene". Quando arriverà la firma sul nuovo contratto

Alejandro Camano, presente a Milano, si è mostrato tranquillo: "Decisiva la sua volontà". Ma per l'ufficialità bisognerà attendere.

Lautaro Martinez è pronto a sposare l'Inter fino al 30 giugno del 2029: l'accordo c'è, una stretta di mano si è già registrata, ma la firma del nuovo vincolo no, ancora non è arrivata.

Nessun intoppo, in ogni caso. La situazione tra calciatore e club è serenissima, come confermato già qualche giorno fa a Salerno, in occasione del raduno di Operazione Nostalgia, dal vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti.

Anche il volto di Alejandro Camano è disteso e sorridente quando si parla dell'argomento rinnovo di Lautaro. Segnale che l'ufficialità è ormai diventata una mera questione burocratica.