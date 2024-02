L'agente di Kvaratskhelia spaventa il Napoli: "Barça e PSG? Ha tante offerte, a maggio decideremo"

Le dichiarazioni del procuratore georgiano sul futuro: "Ci sono offerte da parte dei migliori club al mondo". La situazione rinnovo e cosa succede.

Il momento di difficoltà non influisce sull’interesse dei migliori club al mondo. Parola di Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia. Dopo le dichiarazioni sul futuro di Osimhen, il procuratore del georgiano torna a tuonare.

Questa volta il tema è il futuro di Kvara, accostato alle top società in vista di un’estate che si preannuncia caldissima per il calciatore del Napoli.

“Barcellona e Psg? Naturalmente per Khvicha ci sono offerte da parte dei migliori club al mondo”.

Le prestazioni del georgiano, però, non sono più brillanti come quelle della passata stagione. Kvaratskhelia viene sistematicamente triplicato e non riesce più a creare quella superiorità numerica che spesso è risultata decisiva nella passata stagione.

Servirà una scossa nelle prossime settimane, per il Napoli di Calzona e per lui, per riaccendere l’interesse delle migliori squadre del mondo, che almeno secondo Jugeli, continuano a muoversi concretamente per il calciatore dei partenopei.