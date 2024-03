L'agente di Arthur annuncia: "In estate tornerà alla Juventus"

Pastorello, procuratore del centrocampista brasiliano, allo scoperto: "Contratto? Valori che non rientrano nella politica aziendale della Fiorentina".

In un futuro tutto da scrivere una certezza c’è: Arthur tornerà in estate alla Juventus.

“A fine stagione quantomeno rientrerà alla Juventus, poi vedremo il dà farsi”.

In occasione di TransferRoom, evento in corso a Roma per gli addetti ai lavori, l’agente del centrocampista brasiliano, Federico Pastorello ha parlato proprio della situazione dell’ex Liverpool.

Arthur sta disputando una buona stagione con la maglia della Fiorentina, in cui si è trasferito la scorsa estate dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Le percentuali di permanenza sulle rive dell’Arno sono sempre più basse, anche se non è da escludere nessuno scenario in questo momento.