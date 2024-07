L'agente di Allegri: "Personaggi di media caratura si sono inventati una professione criticandolo"

Giovanni Branchini sul futuro del tecnico: "Cerca un progetto per allenare con le sue convinzioni". Sulle critiche: "Ognuno deve sbarcare il lunario".

Dove allenerà Massimiliano Allegri? Una domanda a cui nessuno, in questo momento, sa ancora dare una risposta. La certezza è che non sarà in Serie A, almeno non ai nastri di partenza, se è vero che tutte e 20 le panchine hanno già un inquilino.

In attesa di conoscere il futuro dell'ex allenatore della Juventus, ha parlato il suo procuratore Giovanni Branchini. L'agente è intervenuto sul canale YouTube dell'ex difensore Fulvio Collovati, affrontando diversi argomenti legati al proprio assistito. Tra cui, naturalmente, gli ultimi mesi alla Juventus.

Di seguito le parole di Branchini, compresa una punzecchiatura finale nei confronti dei critici di Allegri.