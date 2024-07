L'acquisto di Soulé, il ruolo di Baldanzi: come può cambiare la Roma

I giallorossi vogliono l'argentino, un altro mancino di classe dopo Dybala e Baldanzi: ecco come li utilizzerebbe De Rossi.

Giovane, mancino, di qualità. Sei mesi dopo l'acquisto di Tommaso Baldanzi, la Roma punta un altro profilo molto simile all'ex Empoli.

Stiamo ovviamente parlando di Matias Soulé, per il quale i giallorossi cercano l'intesa definitiva con la Juventus su precisa richiesta di De Rossi.

Nessuna bocciatura in vista per Baldanzi però, dato che il tecnico continua a credere nel giocatore e studia nuove soluzioni per fare coesistere tutti i calciatori di maggiore talento.

Ma come potrebbe cambiare la Roma?