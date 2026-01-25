Pubblicità
Real Madrid CF v Real Betis Balompie - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Richard Mills

Mbappé trasforma un rigore con il cucchiaio: un gesto tecnico per mostrare la sua vicinanza a Brahim Diaz

Mbappé ha deciso di calciare un rigore facendo il cucchiaio contro il Villarreal: un gesto per Brahim Diaz che, proprio in questo modo, aveva fallito il suo tentativo in finale di Coppa d’Africa.

Kylian Mbappé ha dedicato il suo goal su rigore segnato contro il Villarreal al compagno di squadra del Real Madrid Brahim Díaz

Il calciatore marocchino ha disputato un’eccellente Coppa d’Africa, ma nella finale persa contro il Senegal, ha sbagliato un tiro dal dischetto calciandolo proprio come ha fatto Mbappé: con un cucchiaio. 

A quasi una settimana da quella delusione, il fuoriclasse francese ha scelto questo modo per mostrare la sua vicinanza all’ex Milan. 

  • INCUBO COPPA D'AFRICA PER BRAHIM DIAZ

    Pochi istanti dopo che al Senegal era stato annullato un goal controverso nella finale della Coppa d'Africa, Diaz ha ottenuto un rigore molto discusso, che ha spinto i Leoni di Teranga ad abbandonare il campo in segno di protesta. Dopo una lunga attesa, Diaz ha fallito il suo tentativo di trasformazione con un cucchiaio, negando così al Marocco la possibilità di vincere un trofeo che ormai sembrava quasi già in bacheca, e dando agli avversari la possibilità di portare la sfida ai supplementari che poi si sono rivelati decisivi. All'indomani di quella sconfitta straziante, il giocatore del Real Madrid ha ammesso di aver "fallito" e si è scusato "dal profondo del cuore".

    Ha scritto su Instagram: "La mia anima soffre. Ho sognato questo titolo grazie a tutto l'amore che mi avete dato, ogni messaggio, ogni dimostrazione di sostegno che mi ha fatto sentire che non ero solo. Ho lottato con tutte le mie forze, soprattutto con il cuore. Ieri ho fallito e me ne assumo tutta la responsabilità. Chiedo scusa dal profondo del cuore. Sarà difficile per me riprendermi, perché questa ferita non guarisce facilmente... ma ci proverò. Non per me stesso, ma per tutti quelli che hanno creduto in me e per tutti quelli che hanno sofferto con me. Continuerò ad andare avanti fino a quando un giorno potrò restituirvi tutto questo amore e diventare motivo di orgoglio per il mio popolo marocchino".

  • IL GESTO DI MBAPPE'

    Sabato Mbappé ha segnato una doppietta in Villareal-Real Madrid, consentendo alla sua squadra di superare il Barcellona in testa alla classifica della Liga. Diaz è entrato in campo solo nella fase finale della partita, ma prima del suo ingresso il fuoriclasse francese ha trasformato un calcio di rigore con un perfetto cucchiaio. Le telecamere di Movistar hanno poi ripreso il momento in cui il 27enne ha dedicato il suo goal al marocchino, gridando: "Per te, per te".

    Inoltre, dopo la partita, l'ex stella del Paris Saint-Germain Mbappé ha confermato che quel rigore era per Diaz.

  • GLI ELOGI DI ARBELOA

    Il tecnico del Real Madrid Alvaro Arbeloa, ha elogiato Mbappé e il suo compagno di squadra Vinicius Junior definendoli "i migliori giocatori al mondo" dopo che la sua squadra ha conquistato tre punti preziosi. I Blancos non hanno giocato al meglio, ma hanno fatto abbastanza per tornare in vetta alla classifica dopo essere stati dietro al Barcellona per diversi mesi. La doppietta di Mbappé lo ha portato a 21 goal in campionato in questa stagione, spingendo Arbeloa ad esaltare il francese.

    "Sono i migliori giocatori al mondo, due giocatori davvero pericolosi. Cerchiamo di fornire loro più palloni possibile. Con Vini all'esterno e Kylian che trova gli spazi. Siamo molto contenti che siano in questa forma e, soprattutto, del lavoro che stanno facendo. È il loro impegno che viene ricompensato con i goal".

    Vincius Jr ha avuto una stagione difficile, visto che è stato a volte fischiato dai propri tifosi ed ha vissuto lunghi periodi di digiuno di goal. Ma Arbeloa si è detto entusiasta della sua prestazione contro il Villarreal.

    "Quello che stiamo vedendo, proprio come mercoledì sera, è un grande Vinícius. Dobbiamo sfruttarlo al massimo e cercarlo il più spesso possibile, per metterlo in situazione di uno contro uno. È quello che ho sempre detto, siamo molto fortunati ad averlo".

  • arbeloaGetty Images

    COSA ATTENDE ORA IL REAL MADRID?

    Il Barcellona può superare il Real Madrid in classifica se domenica pomeriggio batterà l'Oviedo. Il prossimo impegno dei Blancos sarà la partita in casa contro il Vallecano il 1° febbraio. A proposito, stando alle dichiarazioni di Arbeloa, la sua squadra è in crescita.

    "L'impegno, lo sforzo e il lavoro di tutti sono la prima cosa che ho notato da quando sono arrivato. Vincere su questo campo ha un grande valore ed è merito del lavoro dei ragazzi. Non abbiamo avuto molti giorni per lavorare, sono stati più di recupero che di lavoro, ma poco a poco capiscono cosa vogliamo, con più tempo tutto sarà più facile. Sono giocatori di alto livello e con poco che gli ordini e gli dici cosa vogliamo da loro, le cose stanno andando bene".

