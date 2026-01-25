Il tecnico del Real Madrid Alvaro Arbeloa, ha elogiato Mbappé e il suo compagno di squadra Vinicius Junior definendoli "i migliori giocatori al mondo" dopo che la sua squadra ha conquistato tre punti preziosi. I Blancos non hanno giocato al meglio, ma hanno fatto abbastanza per tornare in vetta alla classifica dopo essere stati dietro al Barcellona per diversi mesi. La doppietta di Mbappé lo ha portato a 21 goal in campionato in questa stagione, spingendo Arbeloa ad esaltare il francese.

"Sono i migliori giocatori al mondo, due giocatori davvero pericolosi. Cerchiamo di fornire loro più palloni possibile. Con Vini all'esterno e Kylian che trova gli spazi. Siamo molto contenti che siano in questa forma e, soprattutto, del lavoro che stanno facendo. È il loro impegno che viene ricompensato con i goal".

Vincius Jr ha avuto una stagione difficile, visto che è stato a volte fischiato dai propri tifosi ed ha vissuto lunghi periodi di digiuno di goal. Ma Arbeloa si è detto entusiasta della sua prestazione contro il Villarreal.

"Quello che stiamo vedendo, proprio come mercoledì sera, è un grande Vinícius. Dobbiamo sfruttarlo al massimo e cercarlo il più spesso possibile, per metterlo in situazione di uno contro uno. È quello che ho sempre detto, siamo molto fortunati ad averlo".