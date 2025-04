Kvaratskhelia trascina il PSG in Champions League: cresce il rimpianto del Napoli dopo la cessione a gennaio

L'attaccante georgiano ha trascinato i parigini con una prestazione super, segnando anche il goal decisivo con una giocata da campione.

Splende una stella al Parco dei Principi: nella notte dell'andata dei quarti di finale di Champions League, Khvicha Kvaratskhelia sale in cattedra e si rende decisivo, trascinando i compagni alla vittoria.

Oltre ad una super prestazione, l'attaccante georgiano si è reso protagonista di un eurogoal, probabilmente il suo più importante dal suo arrivo a Parigi.

Intanto, a Napoli, i tifosi partenopei osservano con un misto di nostalgia e rimpianto le giocate del loro ex idolo, consapevoli che una figura come la sua avrebbe potuto cambiare il destino nella corsa Scudetto: Kvara è tornato a brillare come dimostrato in lungo e in largo nella sua stagione d'esordio in Italia, ovvero quella che è gli è valsa il titolo di Campione d'Italia 2022/23, nonché il premio come MVP di quella stagione.