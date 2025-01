Cosa succede con Kvaratskhelia dopo gli ultimi giorni convulsi: l'esterno del Napoli può entrare a gara in corso contro il Verona?

La partita contro il Verona, da un paio di giorni a questa parte è quasi passata in secondo piano a Napoli. Ed è paradossale, considerando come si tratti di un impegno fondamentale per gli azzurri per mantenere la testa della classifica, pur con due partite in più rispetto all'Inter.

Le attenzioni sono tutte rivolte su Khvicha Kvaratskhelia e sul suo futuro. Che dovrebbe essere lontano da Napoli, considerando come il pressing del PSG sia ormai totale e come lo stesso georgiano - parole di Antonio Conte durante la conferenza stampa della vigilia - abbia chiesto la cessione alla società partenopea.

Cosa accade ora con Kvaratskhelia? E per quanto riguarda il posticipo delle 20.45 contro il Verona, l'esterno offensivo azzurro sarà almeno in panchina in attesa di capire effettivamente che cosa ne sarà del proprio futuro?