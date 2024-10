Kvaratskhelia-Napoli, futuro in bilico: le parole di De Laurentiis, la trattativa sul rinnovo e l'ascesa di Neres

Alla distanza sul rinnovo tra Kvara e il Napoli si aggiungono le parole di De Laurentiis: "Se andrà via ce ne faremo una ragione". E Neres 'sale'.

Da un lato il Napoli primo in classifica, dall'altro le nubi sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia.

Gli azzurri si godono la vetta in solitaria ma attendono di capire che ne sarà della telenovela ormai in corso da mesi legata al georgiano, match-winner ad Empoli pur senza brillare e - fuori dal campo - circondato da rumors legati a rinnovo e sirene di mercato. Ricordando, come giusto che sia, che ad ogni modo il 77 è il miglior marcatore stagionale della squadra con 4 goal segnati in 10 partite.

Tutto ruota attorno al contratto di Kvara, sul cui adeguamento la forbice tra l'entourage del fantasista e il club di Aurelio De Laurentiis permane: inoltre, nel weekend, le parole del patron dei partenopei alimentano quello che a tutti gli effetti può considerarsi un rebus.

Senza contare la crescita esponenziale di David Neres (2 reti e 4 assist in 153'), indiscutibile dal punto di vista tecnico ma col passare delle settimane apprezzato da Antonio Conte anche per abnegazione tattica e voglia di condire guizzi e sacrificio. Un'ascesa 'pericolosa' per il matrimonio tra Kvaratskhelia e il Napoli, resistito in estate ai tentativi del PSG - con annessa stoccata di ADL ad Al-Khelaifi ("C'è chi è a capo dell'ECA e fa offerte ai giocatori senza autorizzazione") - ma alla luce dei recenti sviluppi non indissolubile.